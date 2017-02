Sky 1 22:15 bis 23:00 Actionserie 24: Legacy 3:00 p.m.-4:00 p.m. USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sein ehemaliger Kamerad Ben Grimes (Charlie Hofheimer) bringt Army Ranger Eric Carter (Corey Hawkins) Informationen, die ihn möglicherweise zu den Terroristen führen könnten. Unterdessen isoliert Ex-CTU-Chefin Rebecca Ingram (Miranda Otto) Nilaa Mizrani (Sheila Vand), die Wahlkampfmanagerin ihres Mannes Jon Donovan (Jimmy Smits), um sie zu verhören. - Die Uhr tickt wieder: Spin-off der bahnbrechenden Echtzeit-Thrillerserie "24" in neuer Besetzung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Hawkins (Eric Carter) Teddy Sears (Keith Mullins) Jimmy Smits (John Donovan) Miranda Otto (Rebecca Ingram) Sheila Vand (Nilaa) Themo Melikidze (Khasan) Charlie Hofheimer (Marcus Grimes) Originaltitel: 24: Legacy Regie: Nelson McCormick Drehbuch: Joel Surnow, Robert Cochran, Nikki Toscano, Nelson Greaves Kamera: Jeff Mygatt, Jeffrey C. Mygatt Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 16