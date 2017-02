Nach ihrer Rehabilitierung von der Hure zur ehrbaren Frau lebt Marie glücklich mit ihrem Mann Michel und Tochter Trudi auf dem stattlichen Lehen Hohenstein. Doch dann muss Michel in den Krieg ziehen - und schon bald wird ihr berichtet, er sei bei einem Gefecht gefallen. Marie will diese Nachricht nicht glauben. Sie spürt, dass er noch lebt. Das Gesetz sieht vor, Witwen sofort wieder zu verheiraten. Und so bittet Marie bei König Sigismund um Aufschub, um Michel vorher zu finden. In Google-Kalender eintragen