Ein Bundestagsabgeordneter, der sich als Wrestler einen Namen gemacht hat. Eine Malerin, über deren Kunstwerk die Queen "not amused" war. Drei junge Männer, die eine Unterhose erfunden haben, die die männlichen "Kronjuwelen" gegen Handystrahlung schützt. Solche Zeitgenossen mit ihren skurrilen Geschichten haben die Sendung "Kaum zu glauben!" mit Kai Pflaume zum lustigsten und beliebtesten Ratespiel im NDR Fernsehen gemacht. Anteil daran hat natürlich auch das geniale Rateteam, bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Jörg Pilawa. In dieser Spezialausgabe sind noch einmal die verrücktesten Geschichten aus der letzten Sendestaffel 2016 zu sehen. Moderation: Kai Pflaume Originaltitel: Kaum zu glauben! Regie: Alexandra Farrensteiner