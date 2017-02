TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Harte Zeiten USA 2016 Merken Carlos und Stephanie sind zum Opening der Kunstgalerie ihrer Freunde eingeladen. Doch die korrekte Pinselführung wird für die beiden Schwerverliebten schnell zur Nebensache. Es endet damit, dass sie für einen Quickie in der Abstellkammer landen. Doch plötzlich bekommt Carlos höllische Schmerzen und ihnen bleibt nur noch der Weg ins Krankenhaus - wo keiner der beiden so recht mit der Wahrheit rausrücken will. Chris und Iesha wird ihre sexuelle Experimentierfreudigkeit zum Verhängnis als es darum geht, pünktlich bei einem Abendessen mit Chris' Vorgesetzten zu sein. Und Doktor Joseph Grubic soll einen Notfallpatienten aus dem Gefängnis behandeln, der bereits seit fünf Tagen mit einer Dauererektion zu kämpfen hat, aber den Grund dafür verheimlicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sex Sent Me to the ER