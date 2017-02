ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Domian und die Kraft des Zuhörens D 2015 16:9 Merken Jürgen Domian ist der Nachtfalke, der Kummerkasten, der fremde Freund: Seit 20 Jahren telefoniert er Nacht für Nacht mit anonymen Anrufern und lässt sich ihre Geschichten erzählen. Dabei hören ihm Tausende Menschen vor dem Fernseher und vor dem Radio zu. Domian spricht mit seinen Anrufern über alle denkbaren Themen. Besonders berühren ihn aber Anrufe, bei denen es um den Tod geht. Sein Traum: ein Interview mit dem Tod. Sein kompletter Alltag wird durch die Nachtsendung bestimmt. Er erzählt, wie er damit klar kommen muss. So wie Domian sitzen aber auch viele Ehrenamtliche an Krisen- und Seelsorgetelefonen und leihen einsamen und problembeladenen Menschen ihr Ohr. Denn die Kraft des Zuhörens hat eine starke Wirkung sagt der Psychologe und Lebensberater Michael Thiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Gäste: Gäste: Jürgen Domian (Autor, Moderator), Michael Thiel (Psychologe und Lebensberater) Originaltitel: Planet Wissen