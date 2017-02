SAT.1 Gold 22:15 bis 00:05 Krimi Der Bulle von Tölz: Tod am Rosenmontag D 1998 20 40 60 80 100 Merken Fasching in Bad Tölz: Während sich Sabrina Lorenz an den Darbietungen der Prinzengarde erfreut, wird ein Mann erstochen. Für Staatsanwältin Dr. Zirner ist der Fall klar: Der Ermordete, Arnold Netzthaler, war seiner attraktiven Gattin Monika und ihrem Liebhaber im Weg. Doch Benno erscheint diese Erklärung zu einfach. Er verfolgt eine andere Spur: Der aalglatte Notar Schmidseder trug auf dem Ball das gleiche Kostüm wie Netzthaler und er erhält seit Wochen Drohbriefe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Udo Thomer (Anton Pfeiffer) Diana Körner (Staatsanwältin Zirner) Michael Lerchenberg (Prälat Hinter) Günther Maria Halmer (Notar Schmidseder) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Walter Bannert Drehbuch: Franz Xaver Sengmüller Kamera: Hanus Polak Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 12