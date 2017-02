Disney Channel 22:10 bis 22:40 Comedyserie Die Nanny Es gibt was zu feiern USA 1994 Stereo HDTV Merken Ein feierlicher Tag wirft seine Schatten voraus: Fran ist seit genau einem Jahr bei der Familie Sheffield angestellt. Als Maxwell Fran bittet, sich den betreffenden Abend freizuhalten, ist die Nanny überrascht und gerührt, dass sich ihr Arbeitgeber an den Termin erinnert. Umso härter die Enttäuschung, als Fran feststellt, dass Maxwell sie nur deshalb gebeten hat, bei den Kindern zu bleiben, um mit C.C. zu einer Preisverleihung fahren zu können. Frans Stimmung schlägt jäh um in tiefe Traurigkeit. Zum Glück ist da noch Butler Niles, der Maxwell den entscheidenden Wink gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C.C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Lee Shallat Drehbuch: Eric Cohen Kamera: Mikel Neiers Musik: Timothy Thompson