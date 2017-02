ZDF neo 23:30 bis 00:25 Krimiserie Silent Witness Folge: 157 Missbrauch (1) GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Die drei Rechtsmediziner Nikki, Jack und Thomas sind mit ihrem kriminalistischen Gespür den Mördern auf der Spur. Sie finden jede noch so kleine, dabei oft entscheidende Spur. Lizzie Craddock wird vermisst, nachdem die Jugendamt-Beauftragte Louise Dillon versuchte, sie vor ihrem gewalttätigen Vater Johnny zu schützen. Dale Barge, der mit der kleinen Lizzie zuletzt gesehen wurde, wird ermordet auf einem Spielplatz gefunden. Was ist passiert? Während sich herausstellt, dass Dale möglicherweise pädophil war, kommt Kevin Garvey aus einem Pflegeheim zu seinen Großeltern. Von seinem Großvater erfährt Kevin, dass die Beziehung seiner Mutter zu Daniel dafür verantwortlich ist, dass seine Familie auseinandergerissen wurde. Kevin steigt mit Daniel in sein Auto und konfrontiert ihn mit dem Vorwurf, für seine zerrüttete Familie verantwortlich zu sein. Später wird Daniel mit durchschnittener Kehle gefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emilia Fox (Dr. Nikki Alexander) David Caves (Dr. Jack Hodgson) Richard Lintern (Dr. Thomas Chamberlain) Liz Carr (Lab Assistant Clasrissa Mullery) Micah Balfour (Daniel Garvey) Richard Banks (Neighbour) Claudie Blakley (Louise Marsh) Originaltitel: Silent Witness Regie: Daniel O'Hara Drehbuch: Timothy Prager Kamera: James Friend Musik: Sheridan Tongue