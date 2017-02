Silverline 23:10 bis 00:35 Horrorfilm ChromeSkull - Laid to Rest 2 USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Drei Monate sind vergangen seitdem der maskierte Serienkiller ChromeSkull angeblich ums Leben kam. Doch das Grauen kehrt zurück! Es häufen sich die blutigen Morde, die in ihrer unmenschlichen Brutalität ganz klar die Handschrift von ChromeSkull tragen. Gleichzeitig wird Tommy, der vor drei Monaten nur knapp mit dem Leben davongekommen ist, von dem wahnsinnigen Preston entführt. Dieser steht in einer mysteriösen Verbindung zu ChromeSkull und verfolgt seine ganz eigenen Pläne. Ein erbarmungsloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt, während die Zahl der Opfer von ChromeSkull steigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brian Austin Green (Preston) Thomas Dekker (Tommy) Mimi Michaels (Jess) Owain Yeoman (King) Danielle Harris (Spann) Gail O'Grady (Nancy) Johnathon Schaech (Agent Sells) Originaltitel: Chromeskull: Laid to Rest 2 Regie: Robert Hall Drehbuch: Kevin Bocarde, Robert Hall Musik: Leon Bradford, Lance Warlock Altersempfehlung: ab 18