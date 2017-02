Zee.One 22:40 bis 01:00 Actionfilm Kaminey IND 2009 20 40 60 80 100 Merken Bruderliebe im Trio: Die drei unterschiedlichen Rabauken Mikhail, Charlie und Guddu halten immer zusammen. Als einer von ihnen bei einer Befreiungsaktion ums Leben kommt, entspinnt sich ein Netz aus Leben und Tot um die verbleibenden zwei Helden. Drei Brüder, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Mikail, Charlie und Guddu. Guddu und Charlie sind Zwillinge. Der erste stottert, der zweite lispelt chronisch. Nur auf durch dieses Merkmal können die Eltern der beiden die zwei Rabauken überhaupt auseinanderhalten. Charlie hatte immer davon geträumt, Buchmacher zu werden. Da er aber gut aussieht, über einen schelmischen Charme verfügt und dazu noch gewitzt und clever ist, gerät er immer mehr auf die schiefe Bahn. Er trickst Leute beim Pferderennen aus, indem er ihnen hohe Geldsummen abluchst, und hat schnell einen Ruf in ganz Mumbai. Seinem kleinen Bruder Mikail steht Charlie näher, und dessen Entführung macht ihm zu schaffen. Vom hinterhältigen Gangsterboss Bhope entführt, soll Mikail herhalten, um Charlie gefügig zu machen. Was mittlerweile keiner ahnt ist, dass Charlies Zwillingsbruder Guddu sich in Bhopes Schwester Sweety verliebt hat, nicht ahnend, in was für üble Machenschaften Sweetys Bruder verwickelt ist. Als Bhope dies mitbekommt, platzt ihm endgültig der Kragen. In einer wilden Schießerei, die als Befreiungsaktion geplant war, kommt einer der Brüder ums Leben. Welcher es ist, und ob ein plötzlich aufgetauchter und mit Kokain gefüllter Gitarrenkoffer doch noch alles zum Guten werden kann? Schalten Sie ein! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shahid Kapoor (Guddu / Charlie) Priyanka Chopra (Sweety) Deb Mukherjee (Mujib) Shiv Subramaniam (Lobo) Chandan Roy Sanyal (Mikhail) Tenzing Nima (Tashi) Hrishikesh Joshi (Lele) Originaltitel: Kaminey Regie: Vishal Bhardwaj Drehbuch: Supratik Sen, Abhishek Chaubey, Sabrina Dhawan, Vishal Bhardwaj Kamera: Tassaduq Hussain Musik: Vishal Bhardwaj Altersempfehlung: ab 12