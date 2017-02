History 22:00 bis 22:50 Dokumentation Ku'damm 56 - Die Dokumentation D 2016 Stereo 16:9 Merken Berlin, Mitte der 1950er Jahre. Erst zehn Jahre sind seit dem Krieg, den NS-Verbrechen und der braunen Diktatur vergangen. Doch die Welt ist inzwischen eine völlig andere, neu geordnet, geteilt. Der Riss geht mitten durch Europa. In Berlin ist die Spaltung besonders spürbar. Der Fernsehfilm fängt die Atmosphäre jener Jahre ein, lässt den Zuschauer mit dem Schicksal einer Familie in die Jahre der Gegensätze und des neuen Aufbruchs eintauchen. Dass die Lebensgefühle, Zerwürfnisse, aber auch Hoffnungen keineswegs nur der Fantasie der Autoren entsprungen sind, zeigt die begleitende Dokumentation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ku'damm 56 - Die Dokumentation Altersempfehlung: ab 12