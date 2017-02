Syfy 22:10 bis 22:35 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Der Preis der Freiheit USA 2012 Stereo 16:9 Merken König Ramsis Dendup konnte im letzten Augenblick vor der Hinrichtung bewahrt und befreit werden. Das gibt den Rebellen neuen Mut, mit vereinter Kraft gegen die Separatisten vorzugehen. Mit der Hilfe und dem Rat der Jedis wollen sie zum endgültigen vernichtenden Schlag ausholen. Doch der Preis der Freiheit wird hoch sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Bosco Ng