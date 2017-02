National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Fataler Fahrwerkschaden CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken 28. Dezember 1978. Die Besatzung des United Airlines Fluges 173 war gerade dabei, ein ungewöhnliches Problem mit dem Fahrwerk in den Griff zu bekommen, als plötzlich alle vier Triebwerke ausfielen. Weil die Piloten wussten, dass sie es nicht mehr bis zum Flughafen schaffen würden, notlandeten sie die Maschine in einem bewaldeten Vorort von Portland, Oregon. Bei dem Unglück starben zehn der 189 Menschen, die an Bord waren. Ermittler hatten nun die Aufgabe herauszufinden, wie ein Fahrwerksproblem zum Absturz eines Flugzeugs führen konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Bill Lake (Captain McBroom) Donald Burda (First Officer Beebe) Tim Gammon (Engineer Mendenhal) Kerry Griffin (Air Traffic Controller) Thomas Mitchell (Investigator) Davide D'Izzia (Investigator) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: George D'Amato Drehbuch: Greg Gransden, Brian D. Young Musik: Anthony Rozankovic