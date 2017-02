National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:20 Dokumentation World's Deadliest Killers Noch mehr Totsünden GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Spezies, die hier gezeigt werden, gehören zu den gemeinsten, gefräßigsten, wütendsten und gefährlichsten des gesamten Tierreichs. Zu den verfressensten Tieren überhaupt zählt wohl der Schmuckhornfrosch. Er verzehrt alles, was ihm nahe kommt, auch seine eigenen Artgenossen, bis er schließlich erstickt. Was die Wut angeht, so kann es wohl kein Tier mit einem Nilpferd aufnehmen, dessen Territorium verletzt wird. Auch wenn man es den nett aussehenden Hippos kaum zutrauen mag, so sind sie doch in der Lage, einen Eindringling, etwa ein Krokodil, mit einem einzigen Zuschnappen zu halbieren. Und die weibliche Gottesanbeterin erweist sich als besonders gemein, denn sie verleibt sich schon mal den Kopf eines Männchens ein, nachdem dieses sich mit ihr gepaart hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Deadliest Killers