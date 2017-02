13th Street 22:30 bis 23:15 Krimiserie Criminal Minds: Team Red Die dunkle Seite USA 2011 Stereo 16:9 Merken Drei mit einem Baseballschläger ermordete Männer geben der Polizei Rätsel auf. Trotz ihrer durchtrainierten Körper haben sich die Opfer nicht gewehrt. Am nächsten Tag findet die Polizei die nächste Leiche. Es scheint als würde der Mann üben, bis er den perfekten Mord verübt hat. Als jedoch das Mobiltelefon eines der Opfer klingelt, begeht der Täter einen verhängnisvollen Fehler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Forest Whitaker (Sam Cooper) Janeane Garofalo (Beth Griffith) Michael Kelly (John "Prophet" Sims) Beau Garrett (Gina LaSalle) Matt Ryan (Mick Rawson) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) William Sanderson (Leonard Keane) Originaltitel: Criminal Minds: Suspect Behavior Regie: Dwight H. Little Drehbuch: Ian B. Goldberg Kamera: Bing Sokolsky Musik: Scott Gordon, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 16