Disney Cinemagic 23:10 bis 23:50 Filme Goofy, der Abenteurer USA 1957 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Goofy erzählt seinem Sohn die spannenden Geschichten, die ihre Vorfahren erlebt haben. Darunter eine Geschichte von den Abenteuern eines Kapitäns, der todesmutig durch die gefährliche See bei Kap Horn segelte, die Erlebnisse eines Edelmanns, die Geschichte von Eric dem Wikinger und vom Leben des Leonardo Da Goofy, der sich Sorgen um den Zustand der Welt machte. Doch es gibt auch einen Vorfahren, über den man in der Familie lieber nicht spricht. Dieser war Pirat und der Schrecken der Weltmeere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventure Story Regie: Wolfgang Reitherman Drehbuch: Dick Kinney, Brice Mack, Bill Peet