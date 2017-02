Animal Planet 22:35 bis 23:20 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Ein gewagtes Manöver USA 2009 Merken Durch die gewagten Aktionen der Umweltschützer geht den Walfängern im Südpolarmeer ein Haufen Geld durch die Lappen. Dieser wirtschaftliche Schaden soll die japanische Flotte dazu bewegen, ihre grausame Jagd nach den Tieren einzustellen. Paul Watson und seine Crew schätzen den Verlust der Japaner auf mehrere 100.000 Dollar pro Tag. - Kein Wunder also, dass sich die Konfrontationen mit den Aktivisten häufen: Beim Andocken der Schlauchboote wird die "Steve Irwin" von drei Harpunenbooten mit so genannten "Prop Foulern" - lange Leinen, die sich um die Schiffsschraube wickeln - attackiert. Jetzt muss umgehend gehandelt werden. Der Captain versucht, sein Boot mit einer riskanten Kehrtwende aus der Gefahrenzone zu manövrieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars Musik: David Vanacore