Dokumentation Der Wille zum Mitgestalten Migrantinnen und Migranten in der Politik CH 2015 Immer mehr Migrantinnen und Migranten engagieren sich in der Schweizer Politik. Von den Wahllisten sind ausländisch klingende Namen nicht mehr wegzudenken, auch wenn sie in vielen Fällen nur als Listenfüller aufgeführt sind. Sie sind Brückenbauer: Als Kinder oder junge Erwachsene kamen sie in die Schweiz und kennen die hiesige Politiklandschaft gut. Sie sind mit den Lebensgeschichten der Migrantinnen und Migranten bestens vertraut und können deshalb in der Integrationsdiskussion zur Klärung beitragen. Manchmal ist der Mangel an Sprachkenntnissen für sie ein Stolperstein, aber keinesfalls lassen sie sich in eine Ecke abdrängen. Die eigenen Landsleute für die hiesige Politik zu interessieren, bleibt eine grosse Herausforderung. Der eigene kulturelle Hintergrund und die Erfahrungen in zwei Welten stellen in ihrer politischen Arbeit grosse Vorteile dar. Schriftsteller und Dokumentarfilmer Yusuf Yesilöz begleitet in seinem neuen Dokumentarfilm Sibel Arslan, Rupan Sivaganesan, Hasim Sancar und Yvette Estermann, Politiker, die aus unterschiedlichen Ländern in die Schweiz eingereist sind und verschiedenen Parteien angehören. Er geht mit ihnen der Frage nach, welche Herausforderungen sich den Emigrierten stellen. Seine Protagonisten wurden auf Anhieb mit einem guten Resultat gewählt - sehr zur Überraschung für sie selber und ihre Partei. Zuerst zwar unerfahren wuchsen sie bald in die politische Auseinandersetzung hinein. Sie erhalten Stimmen quer durch die verschiedenen Parteien hindurch. Das Schubladisieren legt ihnen Steine in den Weg. Trotzdem sind sie seit vielen Jahren aktiv mit dabei und hegen Ambitionen für weitere politische Ämter. Ihren Migrationshintergrund betrachten sie als Chance und als neue Ressource für die Schweizer Politik.