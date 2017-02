TV5 20:15 bis 20:30 Sonstiges Embarquement Chine : Hong Kong B 2016 Merken À la découverte de la fusion fascinante de l'ancien et du moderne. Entre Extrême-Orient et Occident, Hong Kong propose d'autres atouts que la finance. Dans cette mégapole, la mode et la gastronomie se conjuguent ; les arts, la nature et la science se rencontrent... In Google-Kalender eintragen Regie: Thierry Perouse