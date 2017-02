Disney Channel 23:20 bis 23:45 Comedyserie Die Goldbergs Hört auf zu streiten und seid dankbar USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Es ist Thanksgiving und Murrays Bruder Marvin kommt zu Besuch. Marvin ist ein kompletter Versager und bringt regelmäßig bei seinen Besuchen die gesamte Familie durcheinander. Diesmal ist er als Verkäufer von Kosmetika unterwegs. Leider halten die Kosmetika nicht so ganz, was sie versprechen. Darüber hinaus bekommen sich Marvin und Murray erneut in die Haare. Doch auch sie versöhnen sich wieder am Ende. Zwischen Adam und Barry entflammt sich ein Streit, wer wohl der Bessere bei realen und ausgedachten Spielen sei, gerade weil Adam es 'gewagt hat', Barry in einem ausgedachten Spiel zu besiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wendi McLendon-Covey (Beverly Goldberg) Sean Giambrone (Adam Goldberg) Troy Gentile (Barry Goldberg) Hayley Orrantia (Erica Goldberg) George Segal (Albert 'Pops' Solomon) Jeff Garlin (Murray Goldberg) Dan Fogler (Marvin) Originaltitel: The Goldbergs Regie: Matt Sohn Drehbuch: Lew Schneider, Kristopher Valentine Musik: Michael Wandmacher