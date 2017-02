Phoenix 22:30 bis 23:45 Dokumentation Willkommen in Refugistan - Neue Heimat Flüchtlingslager F 2015 Merken Dem Volk der Unerwünschten gehören weltweit rund 23.4 Millionen Menschen an: Vertriebene, Flüchtlinge und Migranten leben am Rande der Nationalstaaten. In "Refugistan" leben die, die keiner will, unter der Aufsicht der Verwaltungskrake UNHCR. ARTE bietet einen erschütternden Einblick in das Leben der Insassen von Flüchtlingscamps, von Tansania über Griechenland bis nach Jordanien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bienvenue au Réfugistan Regie: Anne Poiret

