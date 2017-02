BBC 10:10 bis 11:00 Sonstiges The Secret History of Shiraz Wine Merken BBC journalist and wine expert Anahita Shams goes on a fascinating journey of discovery, from the Neolithic wine makers of Georgia to the courts of the Persian Shahs. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Secret History of Shiraz Wine

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 207 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 81 Min. Winter-Universiade

Ski

Eurosport 09:45 bis 10:30

Seit 41 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:55

Seit 31 Min.