New York, unité spéciale L'imposteur USA 2016 L'équipe enquête dans un hôtel, où une jeune femme a été retrouvée droguée et violée par un homme, Tom Metcalfe, supposé être le directeur des admissions de l'Université Hudson. Celui-ci profiterait de son statut pour contraindre les mères, désespérées de ne pouvoir faire admettre leur enfant dans cette école, à avoir des relations avec lui. Les cas se révèlent nombreux, pourtant le juge n'est pas enclin à poursuivre le coupable... Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin Tutuola) Peter Scanavino (Dominick Carisi, Jr.) Raúl Esparza (Rafael Barba) Paula Marshall (Laura Collett) Vincent Curatola (Judge Al Bertuccio) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Rick Eid, Gavin Harris Musik: Mike Post