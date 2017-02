RTS Un 22:20 bis 23:15 Sonstiges Section de recherches Mortels rivages F 2016 Stereo Untertitel Merken Un corps est échoué sur la plage. C'est celui de Caroline Vincenti, avocate médiatique, qui s'occupe entre autres de la cause des migrants. Elle est la mère d'une petite Alice de 6 ans. Mais en enquêtant, Bernier et son équipe découvrent qu'Alice Vincenti, la fille de la victime est morte d'un terrible accident deux ans plus tôt? Qui est donc cette petite fille qui vit chez l'avocate - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Section de recherches

