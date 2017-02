BBC Entertainment 22:45 bis 23:15 Sonstiges House of Fools The Conan Affair GB 2014 Merken With the help of his friend Beef, Bob has a hot date lined up. All he needs now is to get rid of all his unwanted house guests, so they can watch Conan the Barbarian in peace. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Vic Reeves (Vic) Bob Mortimer (Bob) Matt Berry (Beef) Morgana Robinson (Julie) Dan Renton Skinner (Bosh) Daniel Simonsen (Erik) Originaltitel: House of Fools Regie: Nick Wood Drehbuch: Bob Mortimer, Vic Reeves

