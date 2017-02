ATV 22:05 bis 23:00 Krimiserie Rizzoli & Isles Todesurteil USA 2013 Stereo Merken Während einige Jurastudenten im Gerichtsgebäude zur Übung einen Scheinprozess abhalten, taumelt Richterin Kathleen Harper in den Saal und bricht vor den Augen ihrer Tochter, die unter den Studentinnen ist, tot zusammen. Jane und Maura bewunderten die Richterin, weil sie an die Resozialisierung glaubte und die von ihr verurteilten jugendlichen Ersttäter in ein Gefängnis schickte, in der sie eine Chance auf eine spätere Wiedereingliederung bekommen sollten. Zu den Verdächtigen zählt Mr. Williams, dessen Sohn sie verurteilt hatte, der aber in dem Gefängnis starb. Als Jane und Maura diesen Vorfall überprüfen, kommen sie einem Justizskandal auf die Spur?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Lee Thompson Young (Det. Barry Frost) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Brian Goodman (Lieutenant Sean Cavanaugh) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Mark Haber Drehbuch: Y. Shireen Razack, Jill Goldsmith Kamera: Peter B. Kowalski Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12

