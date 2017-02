ATV 2 22:20 bis 23:24 Dokusoap Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida! A 2013 Stereo Merken Die Superblondies Sabrina und Melanie haben ein neues Mitglied in ihre Runde aufgenommen. Die dritte im Bunde ist Celina - natürlich ebenfalls blond und ein echtes Partygirl. Zur Feier des Tages haben sich die Mädels eine Party in Wien ausgesucht, die ganz unter dem Motto der Wäschemädeln der 20er- und 30er-Jahre steht. Da Geschichte nicht gerade das Lieblingsfach der Blondies war, können sich die Mädels nur wenig unter dem Motto ausmalen. Nach einiger Überlegung kommt Sabrina zu dem Schluss, dass es sich nur um eine Party handeln kann, zu der die Gäste nur in Unterwäsche erscheinen sollen. Doch auch ihre Freundinnen stellen Nachforschungen an und somit kann Sabrina gerade noch überzeugt werden, dass sexy Dienstmädchenkostüme die einzig wahren Outfits für die Party sind. Mit knappen Tops und kurzen Röcken geht es für die Mädels zur Party. Dort angekommen ziehen die drei Blondies sofort alle Blicke auf sich. Doch die Aufmerksamkeit schockierter Gäste ist das geringste Problem der drei Freundinnen. Viel schlimmer ist, dass sich noch niemanden gefunden hat, der bereit ist den drei Ladys den Abend zu sponsern. Geschickt in Pose geworfen, findet sich dann doch ein spendabler Gentleman, der den drei Blondies jeden Wunsch von den Augen abliest. In der Steiermark kommt es bei den zwei Eisbären Gerhard Klein und seinem Fußballkumpel Markus zu Revierkämpfen. Die blonde Bekanntschaft von Gerhard Klein, die sich den Eisbären gegenüber sehr offenherzig zeigt, fühlt sich zu beiden Männern hingezogen. Während Gerhard Klein andere Vorstellungen von einer "Ménage-à-trois" hat, wird sein Freund Markus bei dem Vorschlag hellhörig. Doch Markus schafft es nicht das Eis zum Schmelzen zu bringen und vertreibt seine Angebetete. Am Villacher Faschingsumzug möchte Paul mit seinen Freunden ordentlich abfeiern. Nach der Trennung von seiner Herzdame Michi möchte Paul seinen Liebeskummer hinter sich lassen und ist bereit neue Bekanntschaften zu machen. Als Superheld verkleidet geht er mit seinen Freunden auf Frauensuche. Und prompt sind auch schon hübsche Mädels gefunden, die es kaum erwarten können Paul an die Wäsche zu gehen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida!

