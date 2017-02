DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik Universum JSB. Habil in jedem Gusto. Der Weimarer Hoforganist Merken Mit dem Wechsel von Mühlhausen nach Weimar wurde Johann Sebastian Bach im Jahr 1708 Hofmusikus. Und was für einer! Innerhalb weniger Jahre verschlang er die neueste europäische Musik und eignete sich gleichsam spielerisch den modernen Gout der Franzosen und den glitzernden Gusto der Italiener an. Ob nun Orgelwerke der aktuellen Pariser Tastenvirtuosen oder die neusten gedruckten Concerti eines Antonio Vivaldi: Alles diente ihm als Muster und wurde von ihm musiziert und adaptiert. Und so verwandelte sich der Organist aus der thüringischen Provinz innerhalb weniger Jahre musikalisch gesehen in einen wahrhaften Europäer, dessen frühe Weimarer Werke sich als ein "Melting Pot" unterschiedlichster Einflüsse erweisen. Letzten Endes kommen sie aber doch "ganz bachisch" daher. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 262 Min. Flucht aus L.A.

SciFi-Film

kabel eins 23:50 bis 01:35

Seit 92 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:00 bis 01:33

Seit 82 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 52 Min.