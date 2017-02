Servus TV 22:10 bis 00:05 Thriller Wild Things USA 1998 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor allem bei jungen Frauen kommt der beliebte Sportlehrer Sam (Matt Dillon) gut an. Bis er der Vergewaltigung angeklagt wird, und das in gleich zwei Fällen. Sowohl die Millionärstochter Kelly als auch die Schülerin Suzie beschuldigen Sam, sie sexuell missbraucht zu haben. Als der Prozess beginnt, sieht Sams Anwalt Bowden (Bill Murray) deshalb kaum Chancen, für seinen Klienten einen Freispruch erwirken zu können. Aber dann kommt es während der Gerichtsverhandlung zum Eklat. Suzie hätte auf Drängen Kellys die Vergewaltigung erfunden, da sich die Millionärstochter aus Eifersucht an Sam rächen wollte. Als Entschädigung werden Sam 8,5 Millionen Dollar Schmerzensgeld zugesprochen. Wenig später wird klar, dass Sam, Kelly und Suzie sich das Ganze nur ausgedacht haben, um an das Geld der Millionärsfamilie zu kommen. Doch der ermittelnde Sergeant Duquette (Kevin Bacon) schöpft Verdacht, und macht sich auf die Spuren des teuflischen Trios. Selten gelingt es einem Film, die Sehgewohnheiten und Erwartungshaltungen dermaßen konsequent über den Haufen zu werfen wie "Wild Thing". Der Erotik-Thriller von US-Regisseur John McNaughton lässt gewissermaßen über das Filmende hinaus den Zuschauer im Ungewissen, denn die Auflösung der komplexen und stets überraschenden Handlung erfolgt erst im Abspann. Bis in die Nebenrollen ausgezeichnet besetzt, tragen die Schauspielerleistungen wesentlich zum Gelingen des ungewöhnlichen Thrillers bei. Matt Dillon spielt den Frauenschwarm Sam, Kevin Bacon seinen unerbittlichen Gegenspieler Polizei-Sergeant Duquette. In Nebenrollen sind Bill Murray (als Anwalt Bowden), Theresa Russell und Robert Wagner zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Bacon (Ray Duquette) Matt Dillon (Sam Lombardo) Neve Campbell (Suzie Toller) Bill Murray (Ken Bowden) Theresa Russell (Sandra Van Ryan) Denise Richards (Kelly Van Ryan) Daphne Rubin-Vega (Gloria Perez) Originaltitel: Wild Things Regie: John McNaughton Drehbuch: Stephen Peters Kamera: Jeffrey L. Kimball Musik: George S. Clinton Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 259 Min. Flucht aus L.A.

SciFi-Film

kabel eins 23:50 bis 01:35

Seit 89 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:00 bis 01:33

Seit 79 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 49 Min.