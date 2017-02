ORF 3 22:40 bis 23:30 Show Was lachen Sie? A 1990 Merken Ein Kabarett mit Texten von Karl Farkas, Fritz Grünbaum, Otto Reutter und Hugo Wiener. Besetzung: Elfriede Ott, Angie Pieta, Gudrun Velisek, Heinz Marecek, Gideon Singer, Kurt Sobotka, Friedrich Schwardtmann, Erwin Steinhauer, Heinz Marecek (Inszenierung und Aufbereitung), Bela Koreny. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Elfriede Ott, Angie Pieta, Gudrun Velisek, Heinz Marecek, Gideon Singer, Kurt Sobotka, Friedrich Schwardtmann, Erwin Steinhauer, Heinz Marecek Originaltitel: Was lachen Sie? Regie: Andreas Kornprobst

