RTS Deux 22:05 bis 23:40 Komödie A vos marques, prêts, Charlie! CH 2003 20 40 60 80 100 Merken Antonio Carrera est appelé sous les drapeaux juste au moment d'épouser sa promise. Enrôlé chez les fusiliers, Antonio est de plus en plus découragé par l'armée suisse, en particulier à cause du caporal Weiss qui persécute ses troupes en leur imposant des maneuvres inhumaines.... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Koch (Antonio Carrera) Melanie Winiger (Michelle Bluntschi) Myriam Aegerter (Laura Moretti) Marco Rima (Franz Reiker) Martin Rapold (Weiss) Max Rüdlinger (Divisionär) Nicolas Steiner (Rekrut Schlönz) Originaltitel: Ready, Steady, Charlie! Regie: Mike Eschmann Drehbuch: David Keller, Michael Sauter Kamera: Roland Schmid Musik: Manuel Stagars Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 261 Min. Flucht aus L.A.

SciFi-Film

kabel eins 23:50 bis 01:35

Seit 91 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:00 bis 01:33

Seit 81 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 51 Min.