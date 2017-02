Tele 5 22:35 bis 00:25 Actionfilm House of the Rising Sun USA 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ray, wegen Korruption aus dem Polizeidienst direkt in den Knast gewandert, will unnötigem Ärger künftig aus dem Weg gehen. Der bullige Mann heuert in einem Nachtclub als Türsteher an und erlebt mit, wie der Laden ausgeraubt und der Sohn des Besitzers ermordet wird. Der Verdacht fällt wegen seiner kriminellen Vergangenheit auf Ray, der sich daran macht, seine Unschuld zu beweisen, indem er den wahren Mörder ausfindig macht. Kein leichtes Unterfangen, wenn einem das organisierte Verbrechen und die Polizei an den Hacken kleben. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dave Bautista (Ray) Amy Smart (Jenny Porter) Dominic Purcell (Tony) Danny Trejo (Carlos) Craig Fairbrass (Charlie Blackstone) Brian Vander Ark (Jimmy LaGrange) Roy Oraschin (Dylan Sylvester) Originaltitel: House of the Rising Sun Regie: Brian A. Miller Drehbuch: Chuck Hustmyre, Brian A. Miller Kamera: William Eubank Musik: Norman Orenstein Altersempfehlung: ab 16

