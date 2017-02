ONE 22:00 bis 22:45 Serien Cucumber GB 2014 Merken Nach einer vergeblichen Verfolgungsjagd werden Henry, Freddie und Dean zusammen eingeschlossen, und lange verschwiegene Geheimnisse werden ausgesprochen. Henry fühlt sich in die Ecke gedrängt, als Marie in die Stadt kommt und das Kommando übernimmt. In der Wohngemeinschaft spitzen sich die Dinge dramatisch zu. Aber Henry ist gefährlich, wenn er sich bedrängt fühlt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Franklin (Henry Best) Jan Uddin (Saul) Julie Hesmondhalgh (Cleo Whitaker) Jamie Zubairi (Max) Andy Burke (Steve) Christian Dixon (Jules) Darren Lawrence (Raymond) Originaltitel: Cucumber Regie: Euros Lyn Drehbuch: Russell T. Davies Kamera: Jake Polonsky Musik: Murray Gold

