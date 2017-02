Pro7 MAXX 22:20 bis 00:25 Abenteuerfilm Conan USA 2011 Nach den Charakteren von Robert E. Howard 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Von klein auf ist es Conan gewohnt, zu kämpfen - er wurde auf dem Schlachtfeld geboren, während seine Mutter starb. Als jedoch das Heimatdorf des imposanten Kriegers aus der mythischen Welt Hyboria überfallen wird, ist er außer Stande, seinem Vater das Leben zu retten. Dessen Mörder Khalar Zym plant, mithilfe einer legendären Maske über Hyboria zu herrschen. Conan will ihm einen Strich durch die Rechnung machen und Rache üben. Dabei braucht er die Hilfe der jungen Nonne Tamara. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Momoa (Conan) Rachel Nichols (Tamara) Ron Perlman (Corin) Stephen Lang (Khalar Zym) Rose McGowan (Marique) Saïd Taghmaoui (Ela-Shan) Leo Howard (Junger Conan) Originaltitel: Conan the Barbarian Regie: Marcus Nispel Drehbuch: Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer, Sean Hood Kamera: Thomas Kloss Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16

