kabel eins 22:15 bis 23:16 Magazin K1 Magazin Der Pferde-Versteher: Im Einsatz mit Pferdetherapeut Wolfgang Gnesner D 2017 16:9 HDTV Merken Das Glück dieser Erde liegt einem Sprichwort zufolge auf dem Rücken der Pferde. Doch das Reiten gehört zu den drei unfallträchtigsten Sportarten bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Pferde sind Fluchttiere. Wenn sie durchgehen, wird es für den Reiter gefährlich. In solchen Fällen hilft der erfahrene Pferdetherapeut Wolfgang Gnesner. Das K1 Magazin hat den Pferde-Profi bei einigen seiner Einsätze begleitet. Und: Hundehaufen sorgen für Ärger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kathy Weber Originaltitel: K1 Magazin

