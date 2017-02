VOX 22:15 bis 00:15 Reportage Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz aus Brasilien / Familie Peuler/Australien D Stereo 16:9 HDTV Merken Sie sind und waren eines der schillerndsten Auswandererpaare in 11 Jahren "Goodbye Deutschland" - Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz aus Brasilien. Es gibt Wendepunkte, die dich entscheiden lassen, dein ganzes Leben auf den Kopf zustellen. An diesem Punkt befindet sich das Paar. Nachdem Thommy nach schwerer Krankheit dem Tod noch einmal entkommen ist, und sie auch mit ihrem Strandlokal gescheitert sind, steht für die Familie fest: Nach 8 Jahren Brasilien ist Schluss. Sie müssen ihr Leben neu organisieren und wollen zurück nach Deutschland gehen. Doch wird dieser Neuanfang wirklich gelingen? Familie Peuler/Australien: Andreas Peuler (51), seine Freundin Susi (38) und Andreas' Kinder Tom (14), die Zwillinge Antonia (12) und Santana (12) sowie Dan (11) wandern zusammen nach Hervey Bay, Australien aus. Andreas geht zurück in sein Geburtsland, zurück in seine Heimat, die er im Alter von 8 Jahren verlassen musste. Susi und die Kinder ziehen mit. Doch die 38-Jährige wird die ersten zwei Monate nur auf Probe mit nach Australien gehen. Zu viel spricht für sie gegen eine Auswanderung ans andere Ende der Welt: Nie zuvor ist sie in Australien - gewesen, spricht kein Englisch und ist nun gezwungen, ihre kranke Mutter in Deutschland zurückzulassen. Wird Andreas seine große Liebe von der Schönheit des Landes und somit zum Bleiben überzeugen können? Wird Susi dem Ruf ihres Herzens folgen oder lässt sie Andreas samt seiner 4 Kinder zurück? Die Auswanderung wird auf eine harte Beziehungsprobe gestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer

