RTL NITRO 22:15 bis 00:20 Kriegsfilm Bat 21 - Mitten im Feuer USA 1988 Nach einem Roman von William C. Anderson HDTV 20 40 60 80 100 Merken Süd-Vietnam im Januar 1968: Der Krieg befindet sich auf seinem Höhepunkt. Lieutenant Iceal Hambleton hat trotz allem noch nicht viel vom Krieg gesehen. Als Elektroniker ist er für das Stören des gegnerischen Radars aus 9000 Meter Höhe verantwortlich. Doch dann wird er über feindlichem Gebiet abgeschossen und landet auf dem 'Boden der Realität'. Der Kundschafter Dennis Clark soll mit seinem Flugzeug die Position von Hambleton im Dschungel ausmachen, um ihm dann den Weg in amerikanisches Gebiet zu ebnen. Doch nicht nur die gegnerischen Guerillas bedrohen die Rettung. Die Amerikaner wollen das Gebiet flächendeckend bombardieren. In ihrem gemeinsamen Wettlauf gegen Feind und Zeit entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen den Männern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gene Hackman (Lt. Col. Iceal Hambleton) Danny Glover (Cap. Dennis Clark) Jerry Reed (Col. George Walker) David Marshall Grant (Ross Carver) Clayton Rohner (Sgt. Harley Rumbaugh) Erich Anderson (Major Jake Scott) Joe Dorsey (Col. Douglass) Originaltitel: Bat*21 Regie: Peter Markle Drehbuch: William C. Anderson, George Gordon Kamera: Mark Irwin Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 259 Min. Flucht aus L.A.

SciFi-Film

kabel eins 23:50 bis 01:35

Seit 89 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:00 bis 01:33

Seit 79 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 49 Min.