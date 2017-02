RTL Crime 22:40 bis 23:25 Actionserie Walker, Texas Ranger Den Mutigen gehört die Welt USA 2000 Stereo Merken 9. Staffel, Folge 1: Um einer Gruppe Kindesentführer, die es auf Neugeborene abgesehen hat, das Handwerk zu legen, schlüpfen Sidney und Gage in die Rolle der Eltern der neusten Entführung. Unterdessen trifft Alex vor Gericht auf den Eigentümer eines Mietshauses, der versucht seine Mieter aus dem Haus zu vertreiben, um es abzureißen zu lassen. Alex kann den Richter jedoch davon überzeugen, den Mann daran zu hindern. Doch als ein kleiner Junge Zeuge wird, wie die Komplizen des Eigentümers das Gebäude sabotieren, um es zum Einstürzen zu bringen, schwebt dieser in Lebensgefahr. Walker gibt alles, um den Jungen noch rechtzeitig zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard Jr. (James Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Judson Mills (Francis Gage) Nia Peeples (Sydney Cooke) Amy Benedict (Erin Marshfield) Greg Bransom (Building Inspector) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece Drehbuch: Rob Wright Musik: Christopher L. Stone Altersempfehlung: ab 12

