Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Die Abalonen-Taucher NZ 2012 Stereo 16:9 Merken Seit Wochen konnten die Abalonen-Taucher nicht auf das Meer hinausfahren. Nun hellt sich das Wetter endlich auf. Aber nach so vielen verlorenen Tagen, ist der Druck groß, die Quoten bis zum Ende der Saison auszuschöpfen. Damon Edwards hat eine besondere Bestellung hereinbekommen. Statt geschälter Schnecken soll er für die Märkte in Sydney eine größere Menge lebender Abalonen liefern. 500 Kilo in zwei Tagen: Helfen wird ihm dabei sein neuer Partner Dominic Henderson, besser bekannt als der "Dominator". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abalone Wars

