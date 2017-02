sixx 22:05 bis 23:00 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Der Vater USA 2004 16:9 HDTV Merken Diesmal steht das Team um Jack besonders unter Zeitdruck: Ein Mann, der fieberhaft nach Beweisen für die Unschuld seines Sohnes gesucht hat, verschwindet plötzlich. In zwei Tagen soll sein Sohn wegen Mordes hingerichtet werden. Angeblich hatte der junge Mann ein Ehepaar vor der Augen ihrer Tochter erschossen! Das Team kann nicht ausschließen, dass sich der Vater des Beschuldigten selbst etwas angetan hat - doch sie beginnen auch, an der Schuld seines Sohnes zu zweifeln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Jordan Baker (Lisa Hyatt) Bill Birch (Patrolman Parson) Originaltitel: Without a Trace Regie: John F. Showalter Drehbuch: Ed Redlich Kamera: David Boyd Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12

