BR Fernsehen 22:00 bis 23:30 Unterhaltung Ob Fasching, Fastnacht, Karneval Bayern lachen überall D 2017 Stereo 16:9 Merken Das Beste aus "Schwaben weissblau, hurra und helau" und aus allen Sendungen der Fränkischen Fastnacht: "Fastnacht in Franken", "Wehe wenn wir losgelassen", "Die Närrische Weinprobe" und "Franken Helau" Am Faschingsdienstag sendet BR Fernsehen einen großen Fastnachtskehraus. Mit den Höhepunkten aus den närrischen Sendungen werden die Zuschauer in die fastnachtsfreie Zeit ab Aschermittwoch entlassen. Mit dabei werden Ausschnitte des Auftritts von Heißmann und Rassau sowie Michl Müller, dem "Dreggsagg" aus der Rhön, bei der "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim sein. Zauberkünstler und Bauchredner Sebastian Reich begeistert nicht nur die Zuschauer bei der "Fastnacht in Franken", sondern kümmert sich in "Wehe wenn wir losgelassen" auch um den Narrennachwuchs. Ausschnitte davon gibt es ebenso wie Szenen aus "Franken Helau", heuer von der Sitzung in Marktredwitz. Beiträge aus der "Närrischen Weinprobe" und der Sendung "Schwaben weissblau, hurra und helau" runden den vergnüglichen Abend ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ob Fasching, Fastnacht, Karneval

