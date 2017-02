ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Der Kölner Dom - Das Herz der Stadt Der Kölner Dom - Das Herz der Stadt D 2015 16:9 Merken Ob jung oder alt, arm oder reich, religiös oder kulturell interessiert - der Kölner Dom zieht Millionen von Menschen in seinen Bann. Er ist Begegnungsstätte, Gotteshaus und Weltkulturerbe. Während sich auf dem Domvorplatz Menschen aller Nationalitäten verrenken, um sich und den Dom in ganzer Größe aufs Foto zu bekommen, tritt im Inneren eine ehrfürchtige Stille ein. Die gewaltige Höhe, die bunt schillernden Glasfenster, der Altar - der Kölner Dom ist ein Gesamtkunstwerk und noch viel mehr. Er ist das Herz der Stadt. Die Menschen lieben ihn. Welche Geschichten der Dom in sich trägt, weiß Barbara Schock-Werner, die ehemalige Kölner Dombaumeisterin. Und der Journalist Christoph Driessen erzählt, welche Bedeutung der Dom für die Menschen im und rund um den Dom hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Originaltitel: Planet Wissen

