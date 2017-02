SAT.1 Gold 22:10 bis 23:15 Krimiserie Diagnose: Mord Verborgene Schätze USA 1998 Merken In einem kleinen Ort hat Susan eine unerwartete Begegnung, die sie sich nicht erklären kann: Sie erkennt einen alten Freund wieder, den sie seit Jahren für tot gehalten hat. Als sie zusammen mit Jesse das Haus des Mannes ausfindig macht, finden sie Susans Freund tot auf dem Boden. Da fährt der Sheriff vor - und verhaftet die beiden wegen Mordes. Dr. Mark Sloan und sein Team versuchen, den beiden Angeklagten zu helfen. Aber alle Indizien sprechen gegen Susan und Jesse ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Kim Little (Susan Hilliard) Laurence Lau (Greg) Jennifer O'Dell (Jolene) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Neema Barnette Drehbuch: Robin Bernheim Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis, John M. Keane, Cory Lerios

