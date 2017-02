RTS Un 22:45 bis 00:15 Sonstiges Mille mots USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Et si vous n'aviez plus que mille mots à prononcer avant de mourir - C'est le défi auquel est confronté Jack McCall, agent littéraire, grand bavard et inépuisable menteur, qui doit apprendre à se passer de mots. L'histoire d'un homme qui n'a plus que 1000 mots avant de mourir, et qui est contraint d'apprendre à communiquer réellement avec sa femme, sa famille et ses amis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Jack McCall) Kerry Washington (Caroline McCall) Emanuel Ragsdale (Tyler McCall) Jill Basey (Woman in Starbucks) Greg Collins (Construction Worker) Robert LeQuang (Starbucks Customer) Michael G. Wilkinson (Starbucks Customer) Originaltitel: A Thousand Words Regie: Brian Robbins Drehbuch: Steve Koren Musik: John Debney

