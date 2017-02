Hessen 23:00 bis 02:00 Show Hessen lacht zur Fassenacht 2017 D 2017 Stereo Merken Bei "Hessen lacht zur Fassenacht" wird wieder geschunkelt, getanzt und gelacht, bis sich die Bütt biegt. Im großen Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt treffen sich die Stars der hessischen Fastnacht, um gemeinsam die fünfte Jahreszeit zu feiern. Für Spaß und gute Laune sorgen unter anderem Johannes Scherer, Ciro Visone, Ralf Falkenstein und unser "Gude Gerd" Brömser, ebenso Helmut Schad als "Doof Nuss" und Jürgen Leber. Außerdem hat sich noch sehr hoher Besuch angekündigt. Wer das ist, darf aus "Sicherheitsgründen" aber noch nicht verraten werden. Bei "Hessen lacht zur Fassenacht" wird natürlich auch wieder kräftig getanzt. Vom Schautanz der Rot-Weißen Funken aus Frickhofen über den TSC Walldürn bis hin zum Männerballett der Atzmann Tornados: Was die Tanzgruppen in diesem Jahr auf die Bühne bringen, ist einfach sensationell. Für die passende Musik zur bunten Party sorgen unter anderem Daniel Helfrich, Thorsten Wszolek, Vocal Recall und das Heddemer Dreigestirn. Bei all dem bunten Treiben gibt es natürlich einen, der den Hut auf hat: Moderator Dieter Voss führt als Conférencier wie gewohnt mit karnevalistischem Charme, guter Laune und viel Humor durch die bunte Party. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Voss Gäste: Gäste: Johannes Scherer, Ciro Visone, Ralf Falkenstein, "Gude Gerd" Brömser, die Doof Nuss, Jürgen Leber Originaltitel: Hessen lacht zur Fassenacht

