Das Erste 23:15 bis 00:45 Komödie Zeit der Zimmerbrände D 2014 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weil sein kanadischer Verein sich von ihm getrennt hat und kein neuer Arbeitgeber in Aussicht ist, kehrt Eishockeytrainer Harry Zoppke in die alte Heimat zurück. In Freiburg kann man ihn als Trainer zwar auch nicht brauchen, aber er trifft dort seinen ehemaligen Jugendstar Ben, inzwischen erfolgreicher Hersteller von Scherzartikeln und Sponsor des Vereins. Durch Zufall kommt der vaterlos aufgewachsene Ben auf die Idee, dass Harry der Erzeuger ist, den er sein Leben lang gesucht hat. Ein Moment des Zögerns, eine zu langes Schweigen - und schon hat Harry den Augenblick verpasst, dieses Missverständnis aufzulösen. Im Gegenteil, bald genießt er es, plötzlich einen Sohn zu haben, der so intensiv das Versäumte aufholen will. Zumal er Anna kennengelernt hat und dabei ist, sich in sie zu verlieben. Harry zieht sogar bei Ben und dessen Freundin Britta ein. Doch als Anna herausfindet, dass seine Beziehung zu Ben auf einer Lüge aufbaut, und Britta sich Sorgen macht, weil Ben sich zum Vollzeit-Jugendlichen zurückentwickelt, wird die Frage, ob Harry seinem angeblichen Sohn die Wahrheit sagen muss, immer dringlicher. Beate Langmaack (Drehbuch) und Vivian Naefe (Regie) erzählen in "Zeit der Zimmerbrände" von einem Mann, der vor Verpflichtungen immer davon gelaufen ist und nun die Chance sieht, das Versäumte nachholen zu können. Dass er dabei fahrlässig mit den Sehnsüchten anderer spielt, schiebt er weit von sich. Uwe Ochsenknecht, Christoph Letkowski und Marie-Lou Sellem sind die Protagonisten, die in der vorweihnachtlichen Komödie ernste Töne und stille Komik ausbalancieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Ochsenknecht (Harry Zoppke) Christoph Letkowski (Benjamin Hinz) Marie-Lou Sellem (Anna Alpino) Jytte-Merle Böhrnsen (Britta Hasenkamp) Petra Zieser (Tante Lisa) Rolf Sarkis (Erwin Wolatschek) Jeanette Hain (Eve) Originaltitel: Zeit der Zimmerbrände Regie: Vivian Naefe Drehbuch: Beate Langmaack Kamera: Peter Döttling Musik: Sebastian Pille

