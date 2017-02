ZDF neo 22:30 bis 23:10 Mysteryserie Outcast Folge: 5 Das schwarze Gift USA 2016 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Kyle sorgt sich um die Sicherheit seiner Familie. Trotz der Unterlassungsklage besucht er seine Ex-Frau und seine Tochter. Das hat weitreichende Folgen. Reverend Anderson setzt sich mit Personen in Verbindung, an denen er bereits Exorzismen durchgeführt hat. Er muss feststellen, dass seine Methoden nicht immer wirksam waren. In der Zwischenzeit gesteht sich Kyles Ex-Frau Allison ein, dass sie sich nicht mehr an den Tag erinnern kann, der ihr Leben für immer verändert hat. Die Folgen der Serie "Outcast" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Fugit (Kyle Barnes) Philip Glenister (Reverend Anderson) Wrenn Schmidt (Megan Holter) David Denman (Mark Holter) Reg E. Cathey (Chief Giles) Melinda McGraw (Patricia MacCready) Brent Spiner (Sidney) Originaltitel: Outcast Regie: Craig Zobel Drehbuch: Robin Veith Kamera: David Tattersall Musik: Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne Altersempfehlung: ab 16

