Silverline 22:05 bis 23:40 Komödie Staten Island F, USA 2009 20 40 60 80 100 Merken ls der einfältige Sully beschließt, den Safe von Pate Parmie Tarzo zu knacken, besiegelt er nicht nur sein eigenes Schicksal. Parmies geliebte Mama wird bei dem Einbruch angeschossen und der Weg ihres Sohnes zu Macht und Ruhm empfindlich gestört. Parmie wird nie die Kontrolle über ganz Staten Island, den New Yorker Bezirk mit der höchsten Mobster-Dichte, übernehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ethan Hawke (Sully Halverson) Vincent D'Onofrio (Parmie Tarzo) Seymour Cassel (Jasper Sabiano) Julianne Nicholson (Mary Halverson) Ian Brennan (Tree Man) Lynn Cohen (Dr. Leikovic) Bill Cwikowski (Manny the Cashier) Originaltitel: Staten Island Regie: James DeMonaco Drehbuch: James DeMonaco Kamera: Chris Norr Musik: Frédéric Verrières Altersempfehlung: ab 16

