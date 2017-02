TV5 22:33 bis 23:00 Sonstiges Acoustic Merken Comme son nom ne l'indique pas, Tryo est un quatuor. Composé de Cyril Célestin (dit Guizmo), de Christophe Mali, d'Emmanuel Eveno (dit Manu) et de Daniel Bravo (dit Danielito), le groupe français est de retour avec un nouvel opus. Après ''Ladilafé'' (en 2012) et ''Né quelque part'' (en 2014), ''Vent debout'' est leur 7e album studio. Un opus de treize titres engagés, dont ''Rassurer Finkielkraut'', ''Watson'' ou encore ''Qatar 2022''. Des textes criants de vérité qui portent un regard acéré sur la société et des mélodies reggae ensoleillées pour assurer le dépaysement. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sébastien Folin Gäste: Gäste: Tryo Originaltitel: Acoustic

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 260 Min. Flucht aus L.A.

SciFi-Film

kabel eins 23:50 bis 01:35

Seit 90 Min. Tatort

Krimi

Das Erste 00:00 bis 01:33

Seit 80 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 50 Min.