TNT-Serie 22:35 bis 00:35 Thriller Die Bourne Identität USA, D, CZ 2002 Nach dem Roman von Robert Ludlum 16:9 20 40 60 80 100 Merken In einer stürmischen Nacht treibt ein Körper im Mittelmeer. Mehr tot als lebendig wird der Mann (Matt Damon) von der Mannschaft eines Fischkutters geborgen. Er erholt sich gut, erinnert sich aber weder an seinen Namen noch an den Grund, warum ihm zwei Kugeln im Rücken stecken. Ein Implantat verrät dem mysteriösen Gast die Nummer eines Bankkontos in Zürich: Im Safe findet er reichlich Bargeld, Pässe verschiedener Nationen, ausgestellt auf den Namen Jason Bourne - und eine Pistole. Als er die Bank verlässt, wird er verfolgt. Bourne flüchtet in die US-Botschaft, wo ihm kein freundlicher Empfang bereitet wird. Doch er macht die Bekanntschaft von Marie (Franka Potente). Der Gesuchte bietet ihr 10 000 Dollar für eine Fahrt nach Paris. In ihrem kleinen Mini Cooper schaffen sie es in die Hauptstadt von Frankreich. Doch dort warten bereits weitere von CIA-Abteilungsleiter Conklin (Chris Cooper) entsandte Killer auf Bourne, und auch die Pariser Polizei ist alarmiert. Mit effizienten Nahkampftechniken erledigt Bourne seine Widersacher. Dazwischen sucht er nach weiteren Hinweisen auf seine Identität. Er scheint in das missglückte Attentat auf einen afrikanischen Exdiktator verwickelt gewesen zu sein. Der US-Kritikerpapst Roger Ebert lobte: "Ein gekonnter Actionfilm"; und CNN meinte: "Dieser Retrothriller hat Durchschlagskraft." Tatsächlich vermochte Doug Limans Agententhriller das Publikum nicht nur durch sein rasantes Tempo, sondern auch durch einen aussergewöhnlichen visuellen Stil zu begeistern. Grösstenteils spielt die Bestsellerverfilmung in Europa, die Szenen aus Zürich wurden allerdings in Prag inszeniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Damon (Jason Bourne) Franka Potente (Marie Helena Kreutz) Chris Cooper (Alexander Conklin) Clive Owen (Der Professor) Brian Cox (Ward Abbott) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Nykwana Wombosi) Gabriel Mann (Danny Zorn) Originaltitel: The Bourne Identity Regie: Doug Liman Drehbuch: W. Blake Herron, Tony Gilroy Kamera: Oliver Wood Musik: John Powell, Joel J. Richard Altersempfehlung: ab 12

